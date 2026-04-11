Norvegia Paese ospite di Bologna Children’s Book Fair

La Norvegia è l’ospite d’onore della Bologna Children’s Book Fair 2026, con un ricco programma di eventi sia in Fiera che in città, a cura di NORLA – Norwegian Literature Abroad, che propone a Bologna il meglio della scena contemporanea dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia di questo Paese. Lo slogan What if, titolo dell’intero programma di iniziative, è un invito a capovolgere la realtà, a porre domande e ad aprire le porte a nuovi mondi.

La Ministra della Cultura Lubna Jaffery e la delegazione della Commissione parlamentare Cultura della Norvegia seguiranno un programma di incontri e visite nei luoghi della Bologna Children’s Book Fair e di BOOM! Crescere nei libri.

Ecco di seguito i principali appuntamenti.

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Domenica 12 aprile ore 18

Inaugurazione mostra E se…Tre voci dell’illustrazione norvegese: Kari Stai – Stian Hole – Kristin Roskifte

Alla presenza della Ministra della Cultura della Norvegia Lubna Jaffery e dell’assessore alla Cultura del Comune di Bologna Daniele del Pozzo.

Qui info

Dipartimento educativo MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

Mostra nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri, visitabile dal 13 aprile al 10 maggio.

Lunedì 13 aprile, ore 10.30 – 11.50

Inaugurazione Bologna Children’s Book Fair, Bologna Fiere – Centro Servizi – Caffè Illustratori

Interverranno il sindaco Matteo Lepore e l’assessore Daniele Del Pozzo. Il Sindaco incontrerà la Ministra Lubna Jaffery in Fiera durante la cerimonia.

Lunedì 13 aprile, ore 16.45 – 17.30

La Ministra della Cultura Lubna Jaffery parteciperà a una visita guidata alla Biblioteca Salaborsa, a seguire prenderà parte all’incontro in Auditorium Biagi con l’autrice Maria Parr, nell’ambito di BOOM!.

Sarà accolta e accompagnata dalla direttrice del Settore Biblioteche e Welfare Culturale Veronica Ceruti.

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Lunedì 13 aprile, ore 17.30 – 18.15

La Commissione parlamentare Cultura del Parlamento norvegese visiterà Salaborsa e sarà accolta dalla direttrice del Settore Biblioteche e Welfare Culturale Veronica Ceruti.

Mercoledì 15 aprile – Archiginnasio ore 11.45 – 12.30, la Commissione parlamentare Cultura del Parlamento norvegese farà visita all’Archiginnasio, accolta dalla responsabile della Biblioteca Elisa Rebellato.

(11 aprile 2026)

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