Lotto, doppietta da oltre 120mila euro in Emilia-Romagna

Doppietta in Emilia-Romagna per un totale di oltre 120mila euro nelle estrazioni del Lotto di giovedì 9 aprile 2026. Riporta Agipronews di una vincita da quasi 70mila euro a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, vincita più alta del concorso, realizzata con una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Genova in un punto vendita di Via Venti Settembre. Le stesse sorti, ma sulla ruota di Venezia, regalano oltre 50mila euro a un fortunato giocatore di Cervia, provincia di Ravenna, presso un esercizio di Viale Milano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 393,4 milioni di euro da inizio 2026.

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(10 aprile 2026)

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