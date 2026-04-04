Furto presso il Santuario della Madonna di San Luca. Chiuse le indagini dalla Polizia di Stato nei confronti di un uomo classe 1982

Gli investigatori della Polizia di Stato di Bologna, nello specifico della Squadra Mobile, hanno individuato il presunto autore del furto avvenuto nella notte tra il 17/18 febbraio scorso presso il Santuario della Madonna di San Luca. Le indagini, particolarmente complesse, si sono concentrate sulla visione delle immagini degli impianti di video sorveglianza dell’area, che hanno consentito di individuare un’auto sospetta che poteva essere stata utilizzata all’autore del furto che aveva agito da solo. Tale autovettura veniva ripresa, poi, da altri impianti di video sorveglianza cittadini e, in questo modo, con un paziente lavoro di “collage”, gli investigatori della Squadra Mobile sono risaliti al percorso effettuato dal mezzo il 17 febbraio.

L’autovettura era stata asportata, nel pomeriggio, in città, approfittando del fatto che il proprietario, per una commissione urgente, aveva lasciato l’auto incustodita. Proprio l’analisi degli impianti presenti nell’area ove è stato consumato il furto ha consentito di giungere ad un sospetto, un cittadino albanese classe 1982, già noto per precedenti reati contro il patrimonio.

Le successive attività hanno consentito di documentare che, già dal giorno successivo al furto, il sospettato si era allontanato dal territorio nazionale venendo identificato in Slovenia; ragionevolmente, quindi, l’indagato era diretto in patria, in Albania.

Sulla scorta degli elementi raccolti la Procura della Repubblica ha delegato la Squadra Mobile alla notifica dell’avviso alla persona sottoposta ad indagini della conclusione delle indagini preliminari, sia in ordine al furto consumato presso la Basilica di San Luca, che dell’autovettura utilizzata per raggiungere la Basilica.

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(4 aprile 2026)

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