Bambino di 12 anni cade per le scale e perde la vita

“Apprendiamo con dolore della tragica scomparsa di un bambino di 12 anni, precipitato dalle scale in via Piave. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia e degli amici. Come Comune di Bologna ci mettiamo a disposizione per ogni necessità”.

Così la nota stampa del Sindaco Matteo Lepore a nome della città di Bologna.

Il bambino stava giocando con altri amici sul terrazzo comune, all’ottavo piano di un condominio di via Piave. camminando su un lucernario con un piano in plexiglass, causando presumibilmente il crollo dello stesso a causa del suo peso, il bambino è stato risucchiato nel vuoto ed è precipitato fino al piano terra. Si sarebbe aggrappato e gli amici avrebbero cercato di tirarlo su, senza successo. Sul posto la polizia, gli agenti delle Volanti e del commissariato Santa Viola egli operatori sanitari del 118.

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(3 aprile 2026)

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