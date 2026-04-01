Rapina a mano armata in una gioielleria in centro. La Polizia di Stato ferma l’autore in poche ore

Nel pomeriggio di ieri 31 marzo 2026, la Polizia di Stato di Bologna ha individuato e fermato, poche ore dopo la commissione del fatto, il presunto autore di una tentata rapina a mano armata consumata, alle ore 12.00 circa di ieri, in danno di una gioielleria sita nella cittadina via Degli Artieri. Nello specifico, il rapinatore era stato messo in fuga dal titolare della gioielleria, prima dell’arrivo delle Volanti. Il presunto autore è stato però individuato alle ore 16 circa in via Pirandello, nel quartiere Pilastro, dagli investigatori della Squadra Mobile.

La conoscenza del territorio maturata negli anni dagli uomini della Squadra Mobile e la visione dei filmati di video sorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno consentito di ipotizzare che l’autore potesse essere un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti anche estremamente significativi.

Il sospettato, un cittadino albanese classe 1976, è gravato da precedenti connessi al traffico di sostanza stupefacente e da una condanna per tentato omicidio nel 2013 con l’utilizzo di una pistola. La perquisizione del domicilio del sospettato ha consentito, nella ipotesi accusatoria, ancora in fase di indagine, di rinvenire degli indumenti, nello specifico occhiali, giacca, scarpe e zaino a tracolla, compatibili con quelli utilizzati nella rapina, oltre che un proiettile, calibro 22, compatibile con la pistola impugnata dal rapinatore nella mattinata di ieri. La pistola, invece, non è stata rinvenuta nel corso della perquisizione.

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Sulla scorta degli indizi di colpevolezza raccolti e del pressante pericolo di fuga determinato dall’assenza di legami lavorativi o famigliari con la città, la Squadra Mobile ha proceduto al fermo di Polizia Giudiziaria nei confronti del soggetto. Il fermato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la locale casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica che coordina le indagini. Ulteriori indagini sono in corso.

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(1 aprile 2026)

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