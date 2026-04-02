Gruppo di giovani rapina due coetanei a San Giovanni in Persiceto. Identificati e denunciati alcuni degli autori da parte della Polizia di Stato

Negli ultimi giorni, nel territorio di San Giovanni in Persiceto, la Polizia di Stato ha individuato e denunciato parte degli autori di una rapina commessa da parte di un gruppo di circa quindici ragazzi minorenni, di età compresa tra i 15 e 17 anni, ai danni di due coetanei.

L’attività investigativa posta in essere dal personale del Commissariato di San Giovanni in Persiceto ha permesso di fare luce su questo episodio, avvenuto il 23 marzo scorso nei pressi di via De Chirico, dove due tredicenni sono stati rapinati da un gruppo di circa quindici ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, di probabile origine magrebina. L’intervento è scaturito dalla chiamata al numero di emergenza da parte delle giovani vittime, le quali hanno riferito di essere state accerchiate dal gruppo, all’interno del quale alcuni brandivano un bastone, e di essere state costrette a consegnare il denaro in loro possesso, nello specifico pochi euro. Nonostante l’assenza di impianti di videosorveglianza sul luogo dell’evento, l’efficace lavoro investigativo svolto dai poliziotti ha consentito di identificare e denunciare 5 presunti autori, anch’essi minorenni e già noti alle Forze dell’Ordine.

Sempre nei giorni scorsi, una volante dello stesso Commissariato ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 46 anni per il reato di ricettazione. L’uomo, nella giornata del 26 marzo, è stato intercettato durante un pattugliamento pomeridiano mentre circolava su una bicicletta sportiva rubata lo scorso 10 marzo, individuata dagli Agenti grazie all’analisi dei filmati comunali a seguito di denuncia sporta dal proprietario. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori tre biciclette di sospetta provenienza furtiva, ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la restituzione ai legittimi proprietari.

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(2 aprile 2026)

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