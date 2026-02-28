Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

HomeEmilia RomagnaSuperbike, MotoGp e tanti appuntamenti nazionali e internazionali: presentato sul Monte Cimone...

Superbike, MotoGp e tanti appuntamenti nazionali e internazionali: presentato sul Monte Cimone il calendario 2026 del Misano World Circuit

Dalle piste innevate del Monte Cimone (Mo) alle curve del Misano World Circuit “Marco Simoncelli” (Rn): è partita da Sestola, scrive Sassuolonotizie.it, dalle vette dell’Appennino emiliano-romagnolo, la stagione 2026 del circuito, con la presentazione ufficiale del calendario sportivo e dei principali appuntamenti nazionali e internazionali che vedranno ancora una volta protagonista l’Emilia-Romagna per gli eventi su due ruote.
L’iniziativa, promossa dal circuito in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Stazione invernale del Cimone, ha simbolicamente unito montagna e costa in una strategia integrata di promozione territoriale, alla presenza dei vertici del motorsport internazionale, dei team e dei piloti protagonisti del campionato mondiale World superbike (WorldSbk).
Sassuolonotizie.it cita la nota stampa della Regione Emilia-Romagna che riprendiamo.

A illustrare il nuovo calendario del circuito, l’assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni, e il sindaco di Misano Adriatico (Rm), Fabrizio Piccioni. Presenti il managing director del circuito, Andrea Albani, il presidente di Fmi – Federazione motociclistica italiana, Giovanni Copioli, il responsabile marketing e comunicazione di WorldSbk, Francesco Valentino, il sindaco di Sestola, Fabio Magnani, e alcuni tra i protagonisti più attesi del mondiale Superbike: il campione Nicolò Bulega, accompagnato dal Team manager Aruba.it Racing Ducati superbike, Serafino Foti e Stefano Manzi, insieme a Filippo Conti e Simone Bustreo del Team Gytr Grt Yamaha. Presentato anche il Team Grt Yamaha WorldWcr con il team manager, Ayrton Badovini, e le pilote Natalia Rivera e Maria Herrera, a conferma dell’attenzione crescente verso il campionato mondiale femminile che farà tappa proprio a Misano.

“Oggi lanciamo un messaggio chiaro- afferma l’assessora Frisoni-: dalle piste del Monte Cimone alle curve del Misano World Circuit, l’Emilia-Romagna si presenta come un’unica grande piattaforma capace di unire territori in una strategia condivisa di promozione e sviluppo. Due eccellenze sportive differenti ma complementari, in grado di attrarre pubblici diversi e di rafforzare la reputazione internazionale della nostra regione. Il calendario 2026 conferma il ruolo centrale di Misano nel motorsport mondiale, a partire dal Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp, evento di punta per affluenza e impatto economico, insieme all’Emilia-Romagna Round del WorldSbk e agli altri appuntamenti di rilievo internazionale, consolidando il posizionamento della nostra regione come riferimento globale per il motorsport. Collegare montagna e costa attraverso lo sport significa rafforzare l’identità dell’Emilia-Romagna come destinazione attrattiva tutto l’anno, generando indotto, occupazione e nuove opportunità per le comunità locali”.

“L’attività del Misano World Circuit- sottolinea il sindaco Piccioni- è fondamentale per fare conoscere il nome di Misano Adriatico nel mondo e per gli importanti flussi turistici che è in grado di generare per l’intera Provincia, anche al di fuori del tradizionale calendario estivo. Con i vertici e con il personale del circuito operiamo in piena sinergia e la presenza di Visit Misano in questa location è riprova della collaborazione che ci consente di valorizzarci a vicenda”.

Il managing director del circuito, Albani ha sottolineato che un’attività imponente come quella del Misano World Circuit è resa possibile da un gruppo di lavoro qualificato e da infrastrutture funzionali. “Il 2025 ci ha permesso di porre le basi per consolidare il posizionamento del circuito e per crescere con la qualità delle manifestazioni”, ha detto. E’ stato poi il turno del presidente di Fmi Copioli: “Il Misano World Circuit – ha affermato -, è uno dei punti di riferimento in Italia per la Federazione motociclistica italiana. Nella Mwc Square sorge il nostro Centro tecnico federale e in pista svolgiamo numerosissime manifestazioni, tra cui la Civ Racing Night in programma l’ultimo weekend di luglio. Come la Fmi, anche questo impianto diversifica e aumenta ogni anno le sue proposte verso gli utenti per dare impulso al motorsport. Un’attitudine che condividiamo con il managing director Andrea Albani e la sua squadra, che ringrazio per la costante collaborazione”.

L’Emilia-Romagna Round del WorldSbk

In programma dal 12 al 14 giugno 2026, è uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario regionale sportivo. Per l’occasione è stato svelato il poster ufficiale, con i piloti Bulega e Manzi protagonisti dell’immagine coordinata. Un appuntamento che, come evidenziato dai dati Nielsen, rappresenta una delle tappe più performanti dell’intero campionato per audience televisiva e valore mediatico internazionale, con oltre 76 mila presenze registrate nell’ultima edizione e una media di circa 10 milioni di spettatori televisivi.

“Dal 1988 ad oggi- afferma il responsabile marketing e comunicazione di WorldSbk Valentino- sono 39 le edizioni del WorldSbk disputate e Misano, con 33 edizioni, è il terzo circuito per numero di gare ospitate. Con una media di circa 10 milioni di spettatori, l’Emilia-Romagna Round è la tappa che registra, negli ultimi anni, l’audience televisiva superiore a tutto il calendario e anche a livello di presenze in circuito il round di Misano è quello che vanta i numeri più importanti. Nel 2025 sono stati oltre 76 mila gli spettatori, un trend che, se si escludono gli anni del Covid, è in costante crescita dal 2015. Numeri, questi, che confermano l’importanza dell’Emilia-Romagna Round nel calendario del WorldSbk”.

 

 

 

(28 febbraio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 



