Tredici ospedali dell’Emilia-Romagna nella classifica delle migliori strutture italiane stilata da Newsweek/Statista. Ospedale Malpighi capofila

“Un altro autorevole riconoscimento per il nostro sistema sanitario pubblico, che nonostante le difficoltà legate al cronico sottofinanziamento, conferma livelli di eccellenza internazionali – sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi in una nota stampa inviata in redazione -. Un risultato centrato grazie al lavoro quotidiano e alla professionalità delle migliaia di medici, infermieri e operatori che vi lavorano”. Si tratta di un risultato, secondo Fabi, “che ci sprona a proseguire sulla strada dell’innovazione per realizzare un’offerta sempre più territoriale e a misura di cittadino, puntando su politiche di prevenzione e promozione di sani e corretti stili di vita”.

Sono infatti redici gli ospedali dell’Emilia-Romagna nella classifica ‘Newsweek Best Hospitals 2026’, che ogni anno stila l’elenco delle migliori strutture al mondo e di ogni singolo Paese. Ben 4 strutture della Regione si piazzano tra le prime 20 in Italia: il Sant’Orsola-Malpighi di Bologna al quinto posto (76mo assoluto in tutto il mondo e secondo ospedale pubblico in Italia), il Policlinico di Modena all’11mo, l’Ospedale di Parma al 15mo e l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia al 17mo posto.

Dell’elenco fanno parte anche gli ospedali Maggiore di Bologna, Sant’Anna di Ferrara, Baggiovara a Modena, Morgagni-Pierantoni di Forlì, Infermi di Rimini, Bufalini di Cesena, Bellaria di Bologna e Santa Maria delle Croci a Ravenna. Inoltre, l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna viene riconosciuto al vertice nel Paese tra le strutture specialistiche per quanto riguarda l’Ortopedia.

(26 febbraio 2026)

