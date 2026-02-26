Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

POLITICA

Salta presentazione del libro "Donna si nasce" al Centro di documentazione delle donne di via del Piombo

In merito al rinvio della presentazione del libro “Donna si nasce”, scritto da Olivia Guaraldo e Adriana Cavarero, si precisa che, diversamente da quanto afferma Adriana Cavarero attraverso i propri canali social (vedi post in basso), il Comune di Bologna è totalmente estraneo alla decisione di sospendere la presentazione del libro che è stata invece assunta dalle organizzatrici.
Il Centro di documentazione delle donne è uno spazio autogestito, le scelte relative alla programmazione delle attività sono definite in piena autonomia.

Così il Comune di Bologna in una nota stampa che pubblichiamo integralmente.

 

 

(26 febbraio 2026)

BOLOGNA