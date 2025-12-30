Al Teatro Dehon “La scommessa. Dramma ridicolo in due atti”, con Gaia De Laurentiis

Al Teatro Dehon di Bologna il 10 e 11 gennaio, sabato ore 21 e domenica ore 16, in scena Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari, Emanuele Barresi ne “La scommessa. Dramma ridicolo in due atti”, una commedia nera dal ritmo serrato e dal taglio ironico scritta e diretta da Emanuele Barresi, che mette in scena le contraddizioni, le fragilità e le ossessioni del mondo del gioco d’azzardo.

“La scommessa” è un testo che ci porta nel mondo degli scommettitori incalliti. Enrico è un giocatore che sa quanto può giocare e quando è arrivato il momento di smettere. Michele invece gioca tutto quello che ha e si indebita, finché può, pur di continuare a giocare. I due appartengono a classi sociali differenti, Enrico fa l’avvocato, Michele invece è un operaio che è stato messo da poco in mobilità.

Enrico ogni tanto si chiede come fa Chiara, la moglie di Michele, a stare ancora con lui, nonostante la situazione rovinosa in cui l’uomo ha precipitato la famiglia, per colpa del suo inguaribile vizio: Chiara infatti è una donna bella e piena di qualità, che ha un problema: molti anni addietro si è innamorata di Michele e non le è ancora passata. La coppia ha una figlia che è andata via presto da casa, non sopportando i comportamenti del padre, con il quale non vuole più neanche parlare.

Il fragile equilibrio su cui si regge il rapporto fra Chiara e Michele, viene messo in pericolo dall’ennesimo azzardo di quest’ultimo, azzardo nel quale viene coinvolta Chiara: il Nostro scommette con l’amico sulla fedeltà della moglie. Quando la donna lo scoprirà, costringerà il marito (ed anche l’amico, suo complice), ad una resa dei conti che condurrà ad un finale sorprendente.

10-11 Gennaio 2026

sabato ore 21 – domenica ore 16

Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari, Emanuele Barresi

LA SCOMMESSA

Dramma ridicolo in due atti

scritto e diretto da Emanuele Barresi

Scenografie e costumi Adelia Apostolico

Fondazione Teatro Goldoni, Essepi produzioni, Compagnia degli onesti, Teatro dell’aglio

Distribuzione Mentecomica

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

Tel. 051.342934

www.teatrodehon.it

ufficiostampa@teatrodehon.it

(30 dicembre 2025)

