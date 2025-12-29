Pubblicità
6.1 C
Bologna
12.4 C
Roma
Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

7 ore ago
HomeComune di BolognaIl sindaco Matteo Lepore in udienza da Papa Leone XIV con una...

Il sindaco Matteo Lepore in udienza da Papa Leone XIV con una delegazione di sindaci ANCI

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
102
Lettura: meno di minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Meno auto in centro storico: dal 1° gennaio 2026 stop agli ingressi in Ztl per le ibride dei non residenti

Nella giornata di oggi,  29 dicembre, alle ore 11, il sindaco Matteo Lepore parteciperà all’udienza privata con Papa Leone XIV, insieme ai sindaci dell’ANCI. L’incontro rappresenta un importante momento di attenzione verso il ruolo delle comunità locali nel promuovere coesione sociale, dialogo e solidarietà.

L’udienza si svolgerà in forma privata. I sindaci parteciperanno indossando la fascia tricolore, a testimonianza del mandato istituzionale e del legame con i territori rappresentati. Nel corso della visita, il Sindaco Lepore consegnerà al Papa un dono a nome della Città: la Turrita d’Oro del Comune di Bologna. Il dono intende esprimere la profonda riconoscenza della comunità bolognese per la testimonianza di Papa Leone, che richiama costantemente l’umanità al dialogo, alla pace e al disarmo, alla solidarietà e alla custodia della dignità di ogni persona, con particolare attenzione ai più fragili.

La Turrita d’Oro vuole simbolicamente rappresentare la cultura della solidarietà e l’impegno per la Pace, che animano Bologna.

 

 

 

(29 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo precedente
Meno auto in centro storico: dal 1° gennaio 2026 stop agli ingressi in Ztl per le ibride dei non residenti
Bologna
cielo sereno
6.1 ° C
9.3 °
5.7 °
79 %
0.5kmh
0 %
Lun
5 °
Mar
8 °
Mer
5 °
Gio
5 °
Ven
4 °

BOLOGNA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Meno auto in centro storico: dal 1° gennaio 2026 stop agli...