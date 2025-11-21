“Riparati – la chiesa, l’omosessualità e la violenza delle terapie di conversione”, lunedì 24 novembre in sala Tassinari la proiezione del documentario

Lunedì 24 novembre alle 17.30, in sala Tassinari a palazzo d’Accursio, sarà presentato il documentario “Riparati – la chiesa, l’omosessualità e la violenza delle terapie di conversione”, a cura de La Tenda di Gionata, associazione nazionale per l’accoglienza e l’accompagnamento dei cristiani LGBT, dei loro familiari e degli operatori pastorali.

Il documentario, prodotto dal quotidiano Domani, racconta le testimonianze di giovani uomini e donne vittime delle terapie di conversione della Chiesa. Pratiche psicologiche, psichiatriche, religiose o pseudoscientifiche che mirano a modificare l’orientamento sessuale di una persona da omosessuale o bisessuale a eterosessuale, oppure a reprimere o cambiare l’identità di genere, specialmente nei casi di persone transgender o non binarie. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del Patto di collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+.

Dopo i saluti istituzionali della vicesindaca Emily Clancy e una introduzione di Alessia Arcolaci, giornalista freelance per il quotidiano “Domani”, sarà proiettato il documentario.

Seguirà un dibattito con padre Pino Piva, gesuita coadiutore dei percorsi spirituali in tematiche LGBT+ e testimoni che hanno direttamente subito percorsi di terapie di conversione, offrendo un contributo prezioso alla comprensione dell’impatto umano di queste pratiche.

Con la partecipazione di Giulia Anania, cantautrice e attivista, che ha realizzato le musiche.

(21 novembre 2025)

