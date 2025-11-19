Pubblicità
17 ore ago
HomeBolognaLa mobilità ciclistica aumenta del 22% rispetto al 2024: boom in centro...

La mobilità ciclistica aumenta del 22% rispetto al 2024: boom in centro storico con +41%. E Bologna entra tra le 30 città più bike-friendly al mondo

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
111
Lettura: 1 minuti
Il 2025 fa registrare un netto aumento della mobilità ciclistica: l’incremento rispetto al 2024 è stato del +22% ed addirittura del 41,3% se si prendono in considerazione solo le postazioni in centro storico, mentre  quelle ubicate fuori dalla cerchia muraria segnano +20% e la Tangenziale delle Biciclette 15,4%.

Le postazioni più cariche risultano quelle di Matteotti (2.160 passaggi), Galliera (1.623 passaggi), Ercolani (1.620 passaggi), San Donato cavalcavia (1.428 passaggi) e Sabotino (1.423 passaggi), seguite a ruota, sopra i mille passaggi medi orari nelle fasce di punta del giorno feriale, da Murri con 1.375, Zanardi con 1.258 e Filopanti con 1.237.
La percentuale dei monopattini si attesta al 4,27% del totale di passaggi rilevati, in calo rispetto al 5,95% del 2024.

Sono questi i numeri principali della campagna di rilievi condotta come ogni anno con strumentazione di tipo automatico dalla società TPS – Transport Planning Service di Perugia, per conto del Comune di Bologna, su 20 punti di rilievo temporanei tra il 15 settembre e il 15 ottobre.
Nel documento di analisi sono confluiti anche i dati registrati nel medesimo periodo dai 4 punti di rilievo fissi del Comune di Bologna (Sabotino, Ercolani, San Donato-Pirandello, Casaralta-Parri).
Dal 2025 si è ampliata la rete dei punti in cui vengono stabilmente rilevati i flussi orari di biciclette, e il dato è consultabile sul sito open data del Comune di Bologna.

Proprio nella giornata di ieri, infine, è arrivata la notizia che Bologna è stata inserita per la prima volta tra le 30 città più bike-friendly al mondo del Copenhagenize Index 2025. La classifica, che vede il capoluogo emiliano unica città italiana, prende in considerazione i seguenti criteri: infrastrutture sicure e connesse, uso e diffusione della bicicletta, politiche di promozione.

Informa una nota stampa del Comune di Bologna.

 

(19 novembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



