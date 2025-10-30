Maltempo. Allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Bologna e Ravenna fino alla mezzanotte di oggi

Per la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre, a partire dalle 12 e fino a mezzanotte, è stata diramata un’allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Bologna e Ravenna.

Nella seconda parte della giornata, infatti, è previsto il permanere di condizioni di tempo instabile con precipitazioni che interesseranno principalmente le aree appenniniche centro-occidentali della regione con tendenza ad attenuazione dei fenomeni nella serata. Le precipitazioni in atto e previste determinano piene sui corsi d’acqua del settore centro-occidentale, che si propagheranno nei tratti vallivi con livelli superiori alle soglie 1. Sul fiume Reno si prevede una piena con livelli superiori alle soglie 2 nel tratto montano, in progressiva laminazione verso valle.

Le precipitazioni previste sui rilievi centro occidentali potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua montani diffusi sul bolognese.

L’allerta è di colore arancione anche per frane e piene dei corsi minori solo nella provincia di Bologna. E’, invece, gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara; gialla per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; gialla per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini.

Si raccomanda di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla seguente piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it. Aggiornamenti costanti anche sulla pagina Twitter e sul canale Telegram @AllertaMeteoER che ogni cittadino è invitato a seguire.

(30 ottobre 2025)

