“The Rocky Horror Show” riparte dal Teatro Duse di Bologna

di Redazione BO

Prende il via dal Teatro Duse di Bologna il nuovo tour italiano di The Rocky Horror Show. Il leggendario musical di Richard O’Brien andrà in scena sul palco di via Cartoleria dal 7 al 9 novembre (venerdì ore 21, sabato ore 16 e ore 21, domenica ore 16).

Nell’anno in cui l’iconico film con Tim Curry e Susan Sarandon festeggia 50 anni, il musical che lo ha ispirato torna, dunque, in scena con il suo mix esplosivo di musica rock, energia e trasgressione. Diretto da Christopher Luscombe, The Rocky Horror Show, si annuncia come un grande non-stop party al ritmo dei brani cult come Sweet Transvestite, Damn it Janet e Time Warp, che hanno reso lo show un fenomeno globale.

Nel ruolo del mitico Dr. Frank-N-Furter ci sarà Stephen Webb, artista che ha conquistato pubblico e critica con la sua performance magnetica e carismatica.

La trama è nota. The Rocky Horror Show racconta la storia di Brad e Janet che durante una tempesta si rifugiano in un sinistro castello. Qui incontrano il Dr. Frank-N-Furter, uno scienziato impegnato in un audace esperimento: dare vita alla sua versione di uomo ideale. I due novelli sposi si ritrovano a confrontarsi con la loro sessualità e le loro paure, immersi in un’atmosfera di liberazione e trasgressione. La coppietta vivrà così un’avventura che la segnerà per sempre.

The Rocky Horror Show debuttò nel 1973 davanti a un pubblico di sole 63 persone al Theatre Upstairs del Royal Court, ma il successo fu immediato e venne trasferito al Chelsea Classic Cinema, per poi essere rappresentato al Kings Road Theatre dal 1973 al 1979 e al Comedy Theatre nel West End dal 1979 al 1980. Da allora, lo spettacolo, che vanta il primato del musical contemporaneo con la più lunga messa in scena ininterrotta al mondo, è stato visto da oltre 30 milioni di persone in più di 30 paesi ed è stato tradotto in 20 lingue.

La versione cinematografica del 1975, The Rocky Horror Picture Show, incassò oltre 135 milioni di dollari al botteghino ed è ancora proiettata nei cinema di tutto il mondo più di 40 anni dopo la sua prima, diventando così l’uscita cinematografica più lunga nella storia del cinema. Molte star, tra cui Russell Crowe, Tim Curry, Susan Sarandon, Jerry Springer, Jason Donovan e Meatloaf, hanno partecipato a The Rocky Horror Show nel corso dei suoi oltre 50 anni di vita.

Se il film ha trasformato il musical scritto da O’Brien in un mito, la versione teatrale continua a rinnovarsi, coinvolgendo gli spettatori nella sua peculiare audience partecipation, ovvero quel fenomeno caratteristico del Rocky Horror Show che vede il pubblico partecipare attivamente con travestimenti a tema, battute recitate in risposta a quelle degli attori e soprattutto ballando la scatenata coreografia del Time Warp, in una grande festa collettiva sulle note di brani che sono, da mezzo secolo, nella storia della musica internazionale.

ALVEARE PRODUZIONI in collaborazione con TRAFALGAR THEATRE PRODUCTIONS

THE ROCKY HORROR SHOW

di RICHARD O’BRIEN

diretto da Christopher Luscombe

con Stephen Webb nel ruolo del Dr. Frank-N-Furter

media partner Virgin Radio

Teatro Duse

Via Cartoleria, 42 Bologna

Tel. 051 231836

biglietteria@teatroduse.it

dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

(3 novembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





