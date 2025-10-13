Pubblicità
Elezioni regionali. Le congratulazioni del presidente de Pascale al presidente Giani per la rielezione alla guida della Toscana

“Congratulazioni a Eugenio Giani per la rielezione alla guida della Regione Toscana. Un risultato che testimonia la fiducia delle cittadine e dei cittadini e riconosce il valore del lavoro svolto in questi anni. Con la sua riconferma si apre una nuova fase di collaborazione istituzionale, nel segno della continuità e del rafforzamento del rapporto tra Emilia-Romagna e Toscana”.

Lo afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, in merito alla vittoria del presidente della Toscana, Eugenio Giani, alle elezioni regionali.

“Toscana ed Emilia-Romagna condividono una lunga storia di cooperazione in numerosi ambiti, dai trasporti alle infrastrutture, e una visione comune di sviluppo sostenibile, innovazione e qualità della vita- prosegue de Pascale-. La collaborazione tra le nostre Regioni rappresenta un riferimento importante per la competitività e la sostenibilità dei territori. Rafforzare le sinergie istituzionali e valorizzare le esperienze maturate significa consolidare la capacità di rispondere in modo efficace alle sfide economiche, sociali e ambientali che i nostri territori devono affrontare. Continueremo a lavorare in questa direzione, mettendo sempre al centro le persone e il futuro delle nostre comunità”.

 

 

(13 ottobre 2025)

