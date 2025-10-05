Teatro Dehon, il 16 ottobre “Da grande taglierò ombrelli. Come l’Arte ci salverà la vita”

di Redazione Cultura

Giovedì 16 ottobre ore 21 sale sul palco del Teatro Dehon di Bologna Rick Dufer, con la nuova conferenza spettacolo “Da grande taglierò ombrelli. Come l’Arte ci salverà la vita” che tratta del rapporto che l’uomo ha con l’arte.

Un ombrello ti sta riparando dalla pioggia e, tutt’un tratto, qualcuno viene accanto a te e taglia il tuo ombrello. Che fai? T’incazzi come una bestia, giusto? Eppure, i tagliatori di ombrelli ci sono assolutamente necessari. È come se noi tutti vivessimo sotto un ombrello fatto di convenzioni, pregiudizi, ideologie e abitudini, utile per ripararci dal caos dell’esistenza. Ma, di tanto in tanto, qualcuno fa un taglio all’ombrello e, per quanto folle, così facendo ci salva la vita. Da grande voglio tagliare ombrelli, come Socrate, Dante, Bob Dylan. Per fortuna c’è l’Arte, che taglia ombrelli anche se noi, stupidi, non vogliamo.

RICK DUFER, Riccardo Dal Ferro (classe 1987) è diplomato al liceo classico-linguistico e laureato in filosofia presso UniPD. È autore, divulgatore culturale, filosofo e performer teatrale.

È creatore del podcast filosofico “Daily Cogito“ che raccoglie quasi 2 milioni di ascoltatori mensili e la cui rubrica “Le Cogitate” ha ospitato personalità del calibro di Marco Cappato, Francesco Costa, Oscar Giannino e molti altri. È fondatore dei Cogito Studios insieme al suo socio Federico Santolin Berto.

Nel 2014 pubblica il suo romanzo d’esordio “I Pianeti Impossibili” (Poliniani). Nel 2015 fonda la sua scuola “Accademia Orwell” in cui insegna scrittura creativa fino al 2020. Nel 2016, su invito di Umberto Eco, interviene al Festival della Comunicazione di Camogli con una conferenza dal titolo “Divulgo Ergo Sum”.

Da allora partecipa a molti seminari ed eventi culturali sparsi su tutto il territorio nazionale. È stato direttore della rivista accademica ENDOXA, patrocinata dall’Università di Trieste ed edita da Mimesis.

Nel giugno 2018 esce il suo primo saggio filosofico “Elogio dell’idiozia” (Poliniani). Nel 2019 esce “Spinoza e Popcorn” (De Agostini), libro che spiega le più importanti idee filosofiche analizzando film e serie televisive. Nel 2020 esce la raccolta di racconti gotici “I Racconti della Vera Nuova Carne“ (Poliniani), illustrata da Ary De Rizzo, artista.

Nel 2020 pubblica per Audible il podcast originale “Parole Preziose“, in collaborazione con l’amico e collega Roberto Mercadini, di cui usciranno 3 stagioni. Nello stesso anno esce il podcast “A Mente Libera” prodotto da Storytel. Con Storytel esce anche “Cose Serie“, un podcast sulla relazione tra filosofia e serie TV.

Con Feltrinelli vengono pubblicati: ad aprile 2022 esce “Seneca tra gli Zombie” che ha un grande successo di pubblico e che entra in Universale Economica Feltrinelli, a febbraio 2023 viene pubblicato “La parola a don Chisciotte – Cogitate scomode con personaggi impossibili” e a marzo 2024 “Critica della ragion demoniaca” ed è in uscita a maggio 2025 “Dio era morto”. Mentre a gennaio 2025 è uscito per Cairo Editore “Nessuno parla a nessuno”, scritto a 4 mani con il DJ radiofonico Michele WAD Caporosso.

I suoi monologhi teatrali “Seneca nel Traffico”, “Quanti GIGA pesa Dio?”, “Le Vite di Spinoza” e “Le Cogitate Impossibili”, che mettono insieme filosofia e satira, girano tutti i teatri d’Italia dal 2019 con grande successo di pubblico. A marzo 2024 è esordito “Terra-Solaris: storie e musiche di fantasmi”, con colonna sonora originale e dal vivo, eseguito da Carol Mag, vocal coach e musicista. Da poco sono esordite anche due conferenze spettacolo, “Saggezza Artificiale” e “Da grande taglierò ombrelli” in cui si analizza il rapporto dell’uomo con la tecnologia nel primo e con l’arte nel secondo.

Collabora attivamente anche con il mondo dell’imprenditoria, creando conferenze e seminari per Confartigianato, Dell Technologies e molte altre realtà. L’ultima sua grande novità è la Cogito Academy, una scuola di filosofia pratica che unisce online e onlife, con lezioni tenute da professori universitari, corsi con esperti e la possibilità di partecipare a seminari di diversi giorni in presenza.