I nuovi mostri del geniale Lorenzo Balducci, dai social al palcoscenico a Teatri di Vita, Bologna, 11-12 ottobre 

Un irriverente e travolgente one man show che esplora l’universo dei personaggi creati da Lorenzo Balducci, già noti sui social e per la prima volta catapultati in una dimensione teatrale in uno spettacolo scritto, diretto e interpretato dal loro inventore: veri e propri mostri della nostra epoca in un viaggio comico, grottesco e senza filtri nella mediocrità e ferocia dell’essere umano. “Salvami, mostro” è a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, ex via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it) sabato 11 ottobre alle ore 20 e domenica 12 ottobre alle ore 17.

Lo spettacolo, prodotto da Teatri di Vita, fa parte della stagione del Centro di produzione teatrale Teatri di Vita “Come potevamo noi cantare”, realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività.

Gli alieni vogliono distruggere il pianeta e ci chiedono prova del nostro innegabile valore. Scendono in campo: Aurelia, una 42enne che si spaccia per una 17enne, assetata dal desiderio di essere famosa e completamente dissociata dalla realtà; Basileo, un mediocre, volgare e gretto nel profondo, un vero artista della seduzione priva di eleganza; La Madre, irruente, violenta, impetuosa, ossessionata dal cibo, e capace di esprimersi solo attraversa grida. Tre “mostri” di arroganza, ambizione e involontaria comicità. Questo è “Salvami, mostro”: viaggio comico, grottesco e senza filtri nella mediocrità e ferocia dell’essere umano, che lotta ardentemente per imporre la propria scomoda presenza nel mondo.

Lo spettacolo è un irriverente one man show che esplora l’universo dei personaggi creati da Lorenzo Balducci, già noti sui social e per la prima volta catapultati in una dimensione teatrale. Un contenitore di molteplici personaggi che si avvale anche di interazioni tra schermo e palcoscenico, grazie a video musicali, videochiamate, spot pubblicitari, performance di lipsync, stravolgendo il raggio d’azione e il punto di vista dello spettatore. Balducci porta in scena anche sé stesso, il Lorenzo impacciato e incapace di gestire anche solo una semplice conversazione con i “mostri” che invadono la sua esistenza. Le sue fragilità e i suoi sogni finiscono sotto un’enorme lente d’ingrandimento nella speranza di trovare la loro cura e realizzazione. “Salvami, mostro” è anche un inno alla cultura pop in ogni suo aspetto. Balducci omaggia l’iconicità di Victoria Beckham, la musica di Laura Pausini, la glacialità di Miranda Priestley de “Il diavolo veste Prada” e la magia di innumerevoli personaggi dell’universo pop, dagli anni ’90 ad oggi.

Già protagonista a teatro di “Allegro, non troppo”, “Fake” ed “E.G.O.”, scritti e diretti da Mariano Lamberti, Lorenzo Balducci debutta nella scrittura e regia di un testo originale. La normalità è solo un’illusione. “Salvami, mostro” è un mix esplosivo di satira capace di abbattere le convenzioni e conquistare qualunque tipo di pubblico, dall’adulto al bambino, in un contesto capace di far ridere, riflettere e se possibile ribaltare il mondo.

(5 ottobre 2025)

