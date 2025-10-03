Cittadino tunisino arrestato dalla Polizia di Stato per i reati di maltrattamenti ed omicidio preterintenzionale della compagna

di Redazione Cronaca

In data odierna la Squadra Mobile della Questura di Bologna ha tratto in arresto in

esecuzione di misura custodiale in carcere, il cittadino tunisino S.F. classe 1988,

gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e di omicidio

preterintenzionale della compagna Tania Bellinetti.

In particolare la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Bologna, ha incessantemente investigato la morte di Tania Bellinetti occorsa in questo capoluogo in data 8.4.2025. La paziente ricostruzione investigativa ha

consentito di raccogliere indizi, ritenuti dal GIP gravi e concordanti, a carico di S.F. in

ordine ad entrambi i reati. Secondo la ricostruzione investigativa, ancora in fase di indagini preliminari, S.F., che era ricercato da dicembre 2024 perché destinatario di pregressa misura cautelare in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna, ne aveva continuato a frequentare l’abitazione.

Quel giorno, per l’appunto l’8.4.2025, l’uomo era presente nell’abitazione al momento in cui la donna precipitava dalla finestra. Immediatamente dopo il fatto, avvenuto ragionevolmente al culmine di un litigio, S.F. si allontanava dal territorio nazionale sfruttando amicizie e conoscenze e, in particolare, il passaggio di una amica che lo aveva accompagnato, la notte stessa, in Francia.

In data 23.07.2025 il FAST Team Sirene del Servizio Cooperazione Internazionale di

Polizia, sulla scorta delle informazioni condivise dalla Squadra Mobile di Bologna e

raccolte nel corso delle indagini, aveva rintracciato ed arrestato S.F., destinatario di

Mandato di Arresto Europeo emesso dal Gip presso il Tribunale di Bologna su richiesta

della Procura della Repubblica, nell’ambito del procedimento penale in ordine al reato di

maltrattamenti in famiglia. Procedimento sfociato, come già detto, con l’emissione, a

dicembre 2024, di ordinanza custodiale in carcere (per il reato di maltrattamenti l’arrestato

era già stato condannato in via definitiva per pregresse condotte).

Le attività di indagini esperite in ordine alla morte di Tania Bellinetti avevano consentito

infatti di individuare in Rennes la città in cui si trovava il ricercato e di indentificare alcuni

connazionali, domiciliati in Francia, che potevano ospitarlo; sulla scorta delle informazioni ricevute, le autorità francesi, come detto, in data 23.07.2025 alle ore 10 sono riuscite a rintracciare il ricercato traendolo in arresto.

L'uomo in data 11 agosto 2025 S.F. è stato estradato in Italia e tratto in arresto in data odierna (3 ottobre 2025, ndr) in esecuzione di misura custodiale in carcere

gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e di omicidio

preterintenzionale della compagna Tania Bellinetti.

(3 ottobre 2025)

