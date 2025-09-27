La Israel Premier Tech non sarà al Giro dell’Emilia

“In questi giorni abbiamo sollevato una questione importante relativa alla partecipazione della squadra israeliana al Giro dell’Emilia, perché di fronte a quanto sta accadendo a Gaza sarebbe stato ipocrita considerare la presenza di una squadra legata a quel governo un fatto ininfluente, legato ad una semplice competizione sportiva. Riteniamo che lo sport sia ben altro, un veicolo di valori universali di condivisione, leale competizione, solidarietà tra i popoli e siamo soddisfatti nell’apprendere che di questo stesso avviso sia anche l’organizzazione della gara che oggi ci ha confermato ufficialmente che la squadra israeliana non prenderà parte al Giro. Li ringrazio per questa sensibilità, che credo sia condivisa da una larga parte della nostra comunità”.

Informa una nota stampa del Comune di Bologna.

(27 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





