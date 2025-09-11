“Tondelli70. Correggio Bologna Rimini”. Tre città e un calendario condiviso di iniziative per celebrare la vita e le opere di Pier Vittorio Tondelli

di Redazione Cultura

Il 14 settembre 2025 ricorre il settantesimo anniversario della nascita di Pier Vittorio Tondelli (Correggio, 1955–1991), scrittore che con la sua voce unica e radicale ha segnato in modo profondo la letteratura italiana del secondo Novecento. Per celebrare questa ricorrenza, le città di Correggio, Bologna e Rimini hanno dato vita a un progetto condiviso volto a valorizzarne l’opera e l’eredità culturale.

Tondelli, autore di romanzi divenuti pietre miliari come Altri libertini, Camere separate e Pao Pao, ha saputo raccontare le tensioni, i desideri e le trasformazioni di una generazione, intrecciando biografia e narrazione in una scrittura capace di aprire nuovi spazi espressivi e critici. La sua opera, profondamente radicata nella cultura emiliano-romagnola e al tempo stesso proiettata in un orizzonte europeo, rimane un punto di riferimento imprescindibile per comprendere il legame tra letteratura, gioventù e sperimentazione.

Attraverso un ricco calendario di iniziative in programma da settembre a dicembre 2025, le tre città intendono dare vita a un percorso corale su base regionale di rilettura e riscoperta, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione, memoria e dialogo che restituisca la complessità e l’attualità di Tondelli.

E si aggiunge un documentario con testimonianze inedite: lo sta realizzando la Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune di Correggio e la Fondazione Pier Vittorio Tondelli, insieme a D.E-R (l’associazione dei documentaristi dell’Emilia-Romagna). Si tratta di un racconto corale con importanti artisti ed esperti, in un viaggio retrospettivo sull’opera e nei luoghi dello scrittore emiliano, gli stessi che hanno ispirato romanzi, racconti, e storie di altri importanti autori della regione.

Il Calendario delle Iniziative

CORREGGIO, Palazzo Principi 12-14 settembre

Correggio ricorda Tondelli con un weekend pensato per raccontare i luoghi del suo immaginario attraverso parole, scatti fotografici e musiche, il tutto a Palazzo dei Principi.

Si parte venerdì 12, alle ore 21, con Libertini Invisibili, il match letterario in cui Lodo Guenzi e Bebo Guidetti si confrontano a colpi di letture di Calvino, con le sue Città invisibili e gli Altri Libertini di Tondelli. A fare da centro tematico di questo weekend nel segno di Pier Vittorio Tondelli saranno i luoghi: luoghi vissuti, luoghi attraversati fisicamente, a volte luoghi solo evocati o immaginati, e anche luoghi ritratti da Tondelli negli scatti della Mostra allestita presso Palazzo dei Principi, in sala Putti, intitolata: Tondelli Reporter, scatti inediti dai reportage letterari. Il viaggio a Grasse, a Klagenfurt, a Kirchstetten, luoghi visitati prima con il pensiero e poi fisicamente da un Tondelli sulla strada dei propri miti letterari: Bachmann, Prokosch, Auden, Kerouac. Al centro, dunque, il Tondelli profondamente emiliano e nello stesso tempo cosmopolita, attento alle influenze artistiche e letterarie, oltre i confini. L’inaugurazione della mostra avverrà domenica 14 alle ore 17, con interventi di Claudio Franzoni e Gino Ruozzi. La mostra, allestita dal Museo Il Correggio e Centro di Documentazione Tondelli, sarà visitabile fino al 18 ottobre il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica 10-12; 15.30- 18,30. Dopo l’inaugurazione, il reading musicale Tondelli Remix a cura di NicoNote, performance sonora che unisce brani e musiche a quarant’anni dalla pubblicazione di Rimini, un viaggio attorno a Pier Vittorio Tondelli tra parole e musica, tra frammenti e corto circuiti recitativi e inserti musicali e cantati.

BOLOGNA, sulle tracce di Tondelli

Nella città della sua formazione universitaria, dove il giovane Tondelli sperimentò la ricchezza di un fermento culturale di cui è divenuto interprete generazionale, sono in programma una serie di incontri che raccontano la vita, i romanzi e la scrittura tondelliana. Si parte il 15 settembre, alle ore 18, in piazza coperta di Salaborsa, con la presentazione del libro Codice Tondelli di Giulio Milani, direttore editoriale di Transeuropa, casa editrice che pubblicò l’autore di Correggio e per cui lo stesso curò l’antologia Under25, progetto letterario e sociologico dedicato agli scrittori emergenti. Per discutere dell’opera e della vita di Tondelli, insieme all’autore del libro saranno presenti Davide Bregola, Giorgiomaria Cornelio e Marco Zanardi/Orea Malià.

Lunedì 27 ottobre, alle 17.30, nella Sala della Cultura di Palazzo Pepoli, nell’ambito del ciclo di incontri Prospettiva Bologna. Tra narrazioni e identità, Roberto Grandi dialoga con Mario Fortunato nell’appuntamento Biglietto all’amico. Su Pier Vittorio Tondelli.

Prendendo spunto dal romanzo autobiografico Noi tre di Mario Fortunato, l’appuntamento sarà l’occasione per condividere la storia di amicizia, amore e crescita artistica e professionale che legò Mario Fortunato e Pier Vittorio Tondelli nella loro gioventù, trascorsa nell’Italia turbolenta, contraddittoria ed effervescente degli anni ‘80.

Il 7 ottobre sarà la volta di Super Tondelli, il nuovo libro di Enrico Brizzi che, in un incontro nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio, racconterà l’influenza e il ruolo che Tondelli ha ricoperto, quale narratore della contemporaneità, nella scrittura e nella produzione dello scrittore bolognese che a lui dedicò il romanzo d’esordio Jack Frusciante è uscito dal gruppo.

RIMINI e gli anni Ottanta

Nel quarantennale dell’uscita del romanzo Rimini la città ha scelto di declinare la sua programmazione artistica e culturale guardando agli anni Ottanta, con un vasto calendario di appuntamenti inaugurato a giugno e che durante l’estate ha proposto concerti, incontri, proiezioni cinematografiche a tema, spettacoli, tra cui le serate con i deejay delle discoteche che hanno fatto la storia della Riviera, il ritorno dei CCCP- Fedeli alla linea, il concerto ‘cucito su misura’ per Rimini e per Tondelli di Vasco Brondi e il live di un simbolo degli anni ‘80 come Midge Ure.

Un’immersione negli anni Ottanta che prosegue in autunno con uno degli appuntamenti più attesi, la mostra Rimini Proibita. Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi, allestita ai Palazzi dell’Arte di Rimini da sabato 13 settembre (ore 18) fino all’8 dicembre: cento immagini inedite del grande fotografo riminese, messe a disposizione dall’Archivio fotografico comunale di Savignano sul Rubicone accompagnate da frammenti di testo tratti dal romanzo Rimini. Sempre sabato 13 (ore 19) ultimo appuntamento con la musica dei club con il djset “In un giorno di pioggia” con Lunar Groove e nuove leve della scena elettronica.

Domenica 14 settembre ci si sposta al Teatro degli Atti per Altri Libertini, spettacolo della compagnia Licia Lanera tratto dall’opera prima dello scrittore, che chiude il cartellone del Festival Le Città Visibili.

Il cartellone prosegue a ottobre con Retrovisioni, evento sperimentale dedicato al collettivo Complotto grafico affermatosi a metà degli anni Ottanta unendo comunicazione visiva multimediale e design (4 ottobre, Corte della Biblioteca Gambalunga), e con altre due mostre: Rimini 80. Tondelli e la Riviera il paesaggio visivo di una città che cambia, a cura di Fabio Bruschi (ottobre – dicembre, ala nuova del Museo della città) e la mostra fotografica Rimini di Paolo Simonazzi, a cura di Marco Bertozzi (13 dicembre 2025-fine gennaio 2026, Augeo Art Space).

