9 ore ago
Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio in zona Bolognina

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio in zona Bolognina

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
114
Lettura: 1 minuti
Nuovi controlli della Polizia di Stato nel quartiere Bolognina con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, mediante servizi mirati di pattugliamento del territorio. Nel pomeriggio del 4 settembre è stato arrestato un cittadino marocchino, classe 2002, per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Il personale della IV Sezione – Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, durante un servizio di osservazione, ha notato due soggetti in atteggiamenti sospetti tra via Matteotti e  via Serlio. Uno di questi, il pusher marocchino, è stato visto andare in direzione di via Serlio fino ad arrivare in via Bigari, dove è stato visto prelevare un involucro di sostanza dall’angolo del muro di cinta che confina con la Stazione.

A questo punto, gli Agenti hanno deciso di fermare il pusher marocchino, che ha cercato di darsi alla fuga; dopo aver colpito un operatore con un pugno all’altezza dell’addome, il pusher si è allontanato fuggendo in direzione di via Serlio. Durante l’inseguimento, l’Agente che era rimasto indietro a causa del colpo ricevuto, ha ricevuto l’aiuto di un cittadino che si è offerto di dargli un passaggio a bordo del suo scooter  fino a raggiungere il fuggitivo all’interno di un parco della zona.

Dopo un inseguimento, il 23enne marocchino è stato fermato, continuando però con la sua condotta violenta e aggressiva non permettendo agli operatori di procedere. E’ stato trovato in possesso di 150 euro in contanti e nella fuga è stato visto disfarsi di un involucro poi recuperato dagli Agenti, contenente 15 grammi di cocaina; l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

 

 

(6 settembre 2025)

(6 settembre 2025)

 

 

 

 

 

 

 



BOLOGNA

