Pubblicità
20.1 C
Rimini
22.9 C
Roma
Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

9 ore ago
HomeBologna CronacaLa Polizia di Stato arresta una persona per possesso di arma clandestina

La Polizia di Stato arresta una persona per possesso di arma clandestina

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
103
Lettura: meno di minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Piazza XX settembre: un nuovo bando per la gestione delle attività nell’area della piazza e del giardino
Articolo successivo
Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio in zona Bolognina

Nei giorni scorsi, a seguito di attività investigativa, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nata da una informativa di reato redatta dal Commissariato Santa Viola e sviluppata dalla Squadra Mobile, è stato tratto in arresto un cittadino italiano, quarantenne, incensurato, per possesso di arma clandestina. L’arma, una pistola Beretta cal.6.35 con matricola abrasa, rinvenuta all’interno dell’ abitazione dell’arrestato, nel quartiere Navile, ove si era entrati con decreto di perquisizione emesso dal P.M. titolare dell’indagine e, precisamente, all’interno di un comodino occultata in un calzino.

Rinvenuti anche 39 proiettili. Sono in corso accertamenti, anche tecnici, per verificare la provenienza dell’arma e se sia stata usata in eventuali episodi criminali.

 

 

(6 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo precedente
Piazza XX settembre: un nuovo bando per la gestione delle attività nell’area della piazza e del giardino
Articolo successivo
Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio in zona Bolognina
Bologna
cielo sereno
20.1 ° C
21.1 °
18.9 °
65 %
1.5kmh
0 %
Sab
21 °
Dom
29 °
Lun
30 °
Mar
26 °
Mer
23 °

BOLOGNA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Ruba il telefono ad un ragazzo disabile e ne minaccia i...