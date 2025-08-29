A Bologna sui portici di San Luca nomi di donne, numeri e insulti

Siccome mica ti puoi portare sempre il pc e sei costretto a lasciarlo da qualche altra parte, proprio come fai col cervello, poi in qualche modo ti devi pure sfogare, così – in un eccesso creativo da homo pre-sapiens sapiens – scrivi sul muro.

E anche lì, siccome ce l’hai piccolo (il cervello), e tutto ciò che sai fare è emulare chi ce l’ha più piccolo di te (il cervello) eccoti a fare l’unica cosa che sai fare: spargere liquame. Così trasformi, tu che così pensi di avere una vita, muri e colonne del porticato di San Luca in bacheche per messaggi sessisti: nomi e cognomi di donne, riferimenti con tanto di numero di telefono, insulti, volgarità.

Bruttissima la fame, amico. Del resto con la testa che ti ritrovi chi te se pija?

Il resto lo scrive Repubblica Bologna, con tanto di dettagli.

