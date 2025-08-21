Pubblicità
22.3 C
Rimini
25.3 C
Roma
Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

29 minuti ago
HomeEmilia RomagnaLavoro. Incidente mortale nel Bolognese. Morto un 28enne pakistano

Lavoro. Incidente mortale nel Bolognese. Morto un 28enne pakistano

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
110
Lettura: 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Individuate dalla Polizia di Stato le presunte autrici di un furto con destrezza in danno di persona anziana

“La morte di un giovane operaio alla Greenergy di Molinella ci riempie di rabbia e dolore. E costringe a chiederci ancora una volta se stiamo facendo tutto il possibile per impedire che si muoia sul lavoro”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, nel commentare l’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita l’operaio di 28 anni Hussain Mazammal, la scorsa notte a Marmorta di Molinella, nel Bolognese, in un’azienda che si occupa di produzione e stoccaggio di pellet.

“Mentre esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia- prosegue l’assessore -, abbiamo il dovere di pretendere più impegno da noi stessi ma anche dal Governo nazionale, che non riesce mai a dare seguito alle promesse fatte in materia di sicurezza, nonostante gli oltre mille  morti all’anno”.

“Servono più prevenzione e formazione- conclude Paglia-, ma anche più controlli e un’organizzazione del lavoro e della produzione che abbiano nella tutela di chi lavora il primo, inderogabile obiettivo. Oggi siamo ancora lontani da tutto questo e purtroppo sono eventi come quello di stanotte a ricordacelo”.

 

 

 

(21 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Individuate dalla Polizia di Stato le presunte autrici di un furto con destrezza in danno di persona anziana
Bologna
cielo sereno
20.6 ° C
21.5 °
20.5 °
83 %
1kmh
0 %
Gio
21 °
Ven
28 °
Sab
28 °
Dom
24 °
Lun
27 °

BOLOGNA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Individuate dalla Polizia di Stato le presunte autrici di un furto...