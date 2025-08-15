Pubblicità
29.7 C
Rimini
32.7 C
Roma
Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

54 minuti ago
HomeBologna PoliticaQuando il cardinale Zuppi legge i nomi di 12.237 bambini morti in...

Quando il cardinale Zuppi legge i nomi di 12.237 bambini morti in Israele e a Gaza mentre il resto del mondo tace

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
116
Lettura: meno di minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Assestato un duro colpo al mercato delle droghe sintetiche

Ha scelto Marzabotto, il cardinale Zuppi, luogo degli eccidi nazi-fascisti, e ha scelto di leggere nomi, cognomi ed età dei bambini morti dal 7 ottobre 2023 in Israele e Gaza: ha letto i nomi di 16 bambini israeliani e di 12.211 palestinesi a testimonianza della barbarie che uccide innocenti.

A testimonianza che per Netanyahu ci sono persino bambini (i Gazawi) più colpevoli di altri (gli israeliani).

Non c’è diritto all’autodifesa, che venga da Hamas o da Israele, che giustifichi un simile indiscriminato sterminio di massa di innocenti. Non c’è giustificazione possibile di fronte a una simile disfatta morale delle nostre classi politiche o di fronte allo schierarsi acritico di tifoserie cieche.

 

 

(15 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Assestato un duro colpo al mercato delle droghe sintetiche
Bologna
cielo sereno
33.4 ° C
34.2 °
32.9 °
38 %
3.1kmh
0 %
Ven
33 °
Sab
38 °
Dom
34 °
Lun
31 °
Mar
34 °

BOLOGNA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Assestato un duro colpo al mercato delle droghe sintetiche