Quando il cardinale Zuppi legge i nomi di 12.237 bambini morti in Israele e a Gaza mentre il resto del mondo tace

Ha scelto Marzabotto, il cardinale Zuppi, luogo degli eccidi nazi-fascisti, e ha scelto di leggere nomi, cognomi ed età dei bambini morti dal 7 ottobre 2023 in Israele e Gaza: ha letto i nomi di 16 bambini israeliani e di 12.211 palestinesi a testimonianza della barbarie che uccide innocenti.

A testimonianza che per Netanyahu ci sono persino bambini (i Gazawi) più colpevoli di altri (gli israeliani).

Non c’è diritto all’autodifesa, che venga da Hamas o da Israele, che giustifichi un simile indiscriminato sterminio di massa di innocenti. Non c’è giustificazione possibile di fronte a una simile disfatta morale delle nostre classi politiche o di fronte allo schierarsi acritico di tifoserie cieche.

(15 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





