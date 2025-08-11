Lavori Tram, precisazione dell’Amministrazione comunale di Bologna

La notizia, che in queste ore circola sui social ripresa da alcuni media, secondo cui il giorno di Ferragosto sarebbero previsti tagli di alberi in zona Casalone a San Donato, è destituita di ogni fondamento. Così come non corrisponde al vero che in quel punto il progetto della Linea Rossa del tram sarebbe stato modificato prevedendo la “devastazione e il taglio indiscriminato degli alberi” del Parco Casalone per fare posto a un capolinea provvisorio della linea tranviaria.

I lavori in corso di realizzazione proseguiranno all’interno dei limiti di intervento fissati dal progetto esecutivo. Nel tratto di via San Donato compreso tra via Kharkov e via Zagabria sarà realizzata la fermata tranviaria a servizio della zona San Donnino, come da sempre previsto fin dalla prima fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

(11 agosto 2025)

