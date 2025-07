Gaza, MSF: “Lanci aerei sono inefficaci e pericolosi. Necessario ingresso dei camion”

I lanci di aiuti umanitari su Gaza sono un’operazione inefficace e pericolosa, afferma Medici Senza Frontiere (MSF). Le autorità israeliane devono facilitare l’ingresso dei camion, carichi di cibo e medicinali, che sono in attesa al confine.

Qui la dichiarazione completa di Jean Guy Vataux, coordinatore delle emergenze di MSF a Gaza:

L’utilizzo dei lanci aerei per la consegna di aiuti umanitari è un’operazione inutile e cinica. Le strade ci sono, i camion ci sono, il cibo e i medicinali ci sono: tutto è pronto per l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza, che si trovano a pochi chilometri di distanza dal confine. Quel che serve è che le autorità israeliane decidano di facilitarne l’ingresso nella Striscia: accelerare le procedure di autorizzazione, permettere l’ingresso di beni su larga scala e coordinarsi per consentire una raccolta e distribuzione degli aiuti sicura. Solo così potremo iniziare a risolvere il problema della fame estrema a cui stiamo assistendo.

I lanci aerei sono notoriamente inefficaci e pericolosi. Riescono a consegnare molto meno rispetto alle 20 tonnellate di aiuti che può contenere un camion. Attualmente 2 milioni di persone sono intrappolate in un piccolo lembo di terra che rappresenta solo il 12% dell’intera Striscia. Se qualcosa atterra in quest’area ristretta, ci saranno inevitabilmente dei feriti. Se invece gli aiuti atterrano in zone che Israele ha messo sotto ordine di evacuazione, le persone saranno costrette a entrare in aree militarizzate, mettendo ancora una volta a rischio la propria vita pur di ottenere del cibo”.

Così una nota stampa di Medici Senza Frontiere.

(28 luglio 2025)

