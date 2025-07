Assemblea dei Soci Tper SpA, dichiarazione dell’assessore Michele Campaniello e delle delegata metropolitana Simona Larghetti

“Quella che oggi stiamo attraversando è una fase complessa. Sono in atto numerose trasformazioni della città che porteranno sicuri benefici, ma che intanto stanno anche richiedendo un supplemento di impegno per garantire un servizio di trasporto pubblico all’altezza. Dato un simile contesto pensiamo sia fondamentale che tutte le risorse disponibili, tra cui gli utili di bilancio in capo a Comune e Città metropolitana, siano investite proprio nel miglioramento dei servizi in un momento di disagi per i cantieri e in nuovi servizi anche in vista della revisione del Pums metropolitano”.

(4 luglio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata