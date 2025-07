Tram: si conclude il secondo cantiere in centro storico (Indipendenza alta) e ritorna il doppio senso in Santa Viola

La Linea Rossa continua ad avanzare. In via Indipendenza, nel tratto tra Irnerio e i viali, completata la posa del porfido per la pavimentazione della corsia carrabile, tutto è pronto per aprire in settimana la nuova ciclabile, a margine della carreggiata. I lavori nel lotto sono quindi terminati; rimarrà, come di consueto, la cantierizzazione leggera a tutela delle rotaie, in attesa delle attività di collaudo dell’infrastruttura.

Sempre in centro storico, da lunedì si procede con il cambio di fase nel cantiere di Porta San Felice, in largo anticipo sul cronoprogramma. L’area dei lavori si sposterà intorno alla Porta, senza alterare l’attuale assetto della circolazione. I restringimenti di carreggiata rimarranno due: il primo nel corsello di immissione in via Saffi, il secondo in viale Antonio Silvani, con chiusura della corsia adiacente alla “tangenziale delle biciclette” che subirà alcune variazioni intorno al cantiere opportunamente segnalate.

In Santa Viola, invece, si torna finalmente al doppio senso di marcia, lungo il tratto di via Emilia Ponente compreso tra il Pontelungo e via Battindarno. La circolazione sarà consentita – come preannunciato – ai margini della carreggiata, mentre la parte centrale della strada verrà occupata dal cantiere impegnato nella posa delle rotaie. Si tratta di un’operazione complessa, che richiede una riorganizzazione graduale del cantiere. Le operazioni cominciano da oggi tra via Battindarno e via del Cardo, per poi proseguire, dalla prossima settimana, anche nella successiva porzione della via Emilia fino al Pontelungo. Per procedere con l’effettiva posa delle rotaie sono inoltre programmate delle chiusure temporanee e circoscritte lungo la via Emilia, in giornate non continuative e in orari non di punta; allo scopo saranno chiusi alcuni tratti della carreggiata con deviazioni del traffico nelle vie laterali.

In Bolognina, infine, è in programma tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio un intervento d’impatto sui sottoservizi, localizzato all’incrocio tra le vie Saliceto, Mazza e Ferrarese. I lavori, finalizzati all’ammodernamento della rete sotterranea di gas e delle altre utenze, saranno concentrati in due giorni e, per comprimere il più possibile i tempi di esecuzione, via Mazza sarà chiusa integralmente. Il percorso alternativo per aggirare l’area del cantiere prevede la deviazione della circolazione lungo Saliceto – Magenta – Corticella.

(2 luglio 2025)

