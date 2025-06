Azione dimostrativa contro Jeff Bezos a Bologna

Un’azione denunciata da una nota stampa a firma Municipi Sociali descrive l’azione “Sanzionati gli Amazon lockers a Bologna contro Jeff Bezos. Bezos non è il benvenuto a Venezia, ma nemmeno a Bologna e in tutta Europa”.

L’azione propone come azione “il grido che proviene dalle strade americane, dove si fa visibile la guerra civile globale permanente: no kings!”. Ed è curioso, ed è solo un commento innocente, notare come uno dei nostri collaboratori, mentre scriviamo e con straordinario tempismo, si stia scagliando con ferocia, internamente, contro la presenza di Bezos a Venezia salvo dimenticarsi che riceve pacchi da Amazon a giorni alterni ed è abbonato a Prime.

Ci si decida, con tutto il rispetto, se si è con o contro. Nel frattempo ricordiamo la manifestazione del 28 a Venezia contro Bezos [sic] dove tutti invitano tutti a esserci. Chissà se ignorano, o fingono di ignorare, che ciò che Bezos (e Brugnaro) vogliono è che si parli il più possibile di questa volgarissima manifestazione di superiorità economica e di decadenza umana.

(26 giugno 2025)

