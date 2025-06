Arrestato un cittadino georgiano che ha tentato di asportare gioielli dal valore di più di 11.000 euro

La Polizia di Stato di Bologna nella mattinata di ieri ha arrestato un cittadino georgiano del 1981 responsabile di un tentativo di rapina in una gioielleria sita in un Centro Commerciale in Via Larga.

In particolare, i poliziotti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, alle ore 12.00 circa, sono intervenuti a seguito di una segnalazione di tentata rapina e hanno bloccato un uomo che, per fuggire, aveva aggredito l’addetto alla sicurezza del negozio. Il soggetto, dopo essere entrato nel negozio, si è subito avvicinato ad una vetrina per osservare la merce esposta e poco dopo è riuscito ad aprirne una, senza danneggiarla, e ha iniziato a nascondere nella tasca dei pantaloni numerosi preziosi.

Giunti sul posto, gli Agenti hanno visto il soggetto di nazionalità georgiana che percuoteva con calci l’addetto alla vigilanza, un cittadino italiano del 1978; durante la colluttazione il malfattore ha perso numerosi oggetti preziosi dalle tasche. Dopo essere stato fermato l’uomo è stato trovato in possesso di numerosi bracciali e collane, per un valore complessivo di 11.287 euro. Il tutto è stato restituito al proprietario del negozio.

Per quanto sopra il cittadino georgiano è stato arrestato per il reato di tentata rapina impropria e nella mattinata odierna ed è stato giudicato con rito direttissimo.

(20 giugno 2025)

