“Cura delle relazioni per la prevenzione del disagio”. Proiezione del documentario. “Speranze dal sottosuolo”

“Gli incontri di S. Antonino” è una APS (Associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS) che realizza il progetto “Cura delle Relazioni per la prevenzione del disagio”, organizza un evento di informazione e formazione sul “Dolore burocratico”, il 18 giugno a Bologna, nella sala Piazza di Via Marco Polo 51.

L’ Associazione svolge attività di assistenza sociosanitaria con l’obiettivo di fondo di creare un clima di coesione sociale e di spirito di comunità, di combattere il dolore burocratico in tutte le sue declinazioni e di intercettare gli invisibili, coloro che, per ragioni soggettive o oggettive, non sono totalmente o parzialmente, presi in cura dai servizi già esistenti.

Gli incontri di S. Antonino, con partner il Centro medico Legale di Inps di Bologna, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Bioetica, l’iniziale sostegno del Cardinale Zuppi e già segnalata nell’articolo del Prof. Spinsanti nella rivista della Salute internazionale (https://www.saluteinternazionale.info/2024/12/ammalarsi-di-burocrazia/) , opera nei circa 10 punti di ascolto messi a disposizione dal Comune di Bologna, in base ad un patto di collaborazione, per:

ascoltare e individuare i problemi psicosociali e sanitari;

accompagnare le persone che spontaneamente si presentano o quelle segnalate dai servizi sociali a visite mediche, ospedali, incontri con le istituzioni;

assistere nell’accesso ai servizi sociali e sanitari (Inps, Acer, Asp, Ufficio Migranti, Insieme per il lavoro, Ausl, ecc.)

L’Associazione in questi due anni dall’inizio dell’attività ha assistito circa 400 persone per pratiche INPS, 300 persone con problemi sociali e sanitari di diversa gravità, ha in cura 20 casi di bambini, donne e anziani soli a domicilio e, infine, accompagna a ospedali e visite mediche dai centri di accoglienza Rostom e Beltrame.

Nel corso dell’evento, in cui si vuole fare il punto sull’importanza della burocrazia per le nostre vite e per l’impatto sociale che provoca, sarà proiettato a partire dalle 16.30 il documentario: “Speranze dal sottosuolo”, che nel 2024 è stato presentato a Venezia e ha ricevuto un premio al festival dei cortometraggi di Montecatini. Seguirà un approfondito dibattito con esperti e operatori sociosanitari.

(17 giugno 2025)

