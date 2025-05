Il Bologna vince la Coppa Italia: la città in festa

Messo sotto il Milan dopo una domenica di sangue in Serie A, il Bologna scatena tutta una città che si getta in una festa che fa ritornare grande il Bologna Calcio. Non il campionato (e quindi no a Zuppi papa, come da sua dichiarazione) ma una bella soddisfazione calcistica che porta la festa in città.

Bologna 1 e Milan 0 a San Siro è una finale che rimette il club rossoblu al centro della storia del calcio nazionale. Ed è bello vedere una grande che torna grande.

(15 maggio 2025)

