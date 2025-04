Subaffitto illegale in casa popolare in via Tibaldi. La dichiarazione dell’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid

“Un intervento che va nella direzione delle tante attività messe in campo per una maggiore sicurezza in Bolognina, che vede da tempo un impegno assiduo sui caseggiati popolari Acer. Vorrei ringraziare in particolare, in questo caso, i carabinieri della stazione Navile e la Polizia Locale, che attraverso una serie di controlli sono riusciti a rilevare l’attività di subaffitto illegale all’interno di una nostra casa popolare a persone dedite allo spaccio di stupefacenti e furti. Fondamentali sono state le segnalazioni arrivate da alcuni condomini, che hanno permesso di individuare l’attività illegale. La fiducia dei cittadini nell’intervento delle autorità è stato il primo passo per poter intervenire. Ed è un messaggio che vogliamo ribadire, nella nostra città la collaborazioni tra cittadini e istituzioni è la chiave per contrastare i fenomeni di criminalità e rendere i quartieri più sicuri”.

Così la nota stampa dell’assessora Madrid.

(23 aprile 2025)

