WEC Imola 2025: la Polizia Stradale scende in pista per la sicurezza

di Redazione Bologna

In occasione dell’attesissimo appuntamento con la 6 ore di Imola del FIA World Endurance Championship (WEC), che si è tenuto presso l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” dal 18 al 20 aprile scorsi, la Polizia Stradale di Bologna è stata impegnata in un ampio dispositivo di sicurezza e assistenza per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza di partecipanti e spettatori.

È stato predisposto un piano viabilistico dettagliato per gestire l’afflusso e il deflusso dei veicoli da e verso l’Autodromo di Imola, con l’impiego di pattuglie lungo le principali arterie stradali e autostradali che conducono all’area interessata, monitorando costantemente la situazione del traffico e intervenendo tempestivamente in caso di necessità, tenendo conto anche dell’esodo per le concomitanti festività pasquali.

L’obiettivo primario è stato quello di garantire la sicurezza sulle strade, affinché tutti gli appassionati che sono intervenuti a Imola, per assistere all’emozionante competizione, abbiano potuto avere un viaggio sicuro.

Lamborghini della Polizia Stradale: icona al servizio della sicurezza

Ai servizi di viabilità, si è aggiunta la presenza fuori dall’Autodromo della Lamborghini della Polizia Stradale, simbolo di eccellenza italiana e di velocità. Questa prestigiosa autovettura, normalmente impiegata per servizi speciali, come il trasporto organi, ha rappresentato un’occasione unica per il pubblico di ammirare da vicino un’icona dell’automobilismo italiano al servizio della collettività. La sua presenza per il WEC è stato il segno dell’impegno della Polizia Stradale nella promozione della sicurezza sulle strade, unendo fascino e funzionalità.

Il Pullman Azzurro: educazione stradale per i più giovani

Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, è stato presente all’Autodromo di Imola anche il Pullman Azzurro della Polizia Stradale.

Questa aula didattica itinerante è dedicata all’educazione stradale dei bambini e dei ragazzi. Attraverso le attività ludiche e interattive, il personale specializzato della Polizia Stradale ha coinvolto i più giovani nell’apprendimento delle regole fondamentali per una circolazione sicura, promuovendo comportamenti responsabili fin dalla più tenera età.

Il Pullman Azzurro rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare le future generazioni sull’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada.

La Polizia Stradale è stata, quindi, un punto di riferimento importante durante tutto lo svolgimento del WEC di Imola, garantendo un ambiente sicuro e agevolando la partecipazione di tutti gli appassionati.

A testimoniare la centralità della presenza della Polizia Strale per questo evento, c’è stato anche l’intervento del Sindaco di Imola che si è recato a visitare i mezzi della Polizia Stradale presenti a Imola per l’occasione e per ringraziare tutti gli operatori impiegati per il loro prezioso lavoro e il loro impegno.

(23 aprile 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata