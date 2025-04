Quindicenne accoltellato al petto e al volto da due coetanei che fuggono subito dopo l’agguato

Colpito al volto e al petto con un’arma da taglio e lasciato a terra dai due aggressori. E’ successo in stazione a san Giovanni in Persiceto, a Bologna. La vittima è un giovanissimo: un 15enne di origini pakistane che agli agenti ha raccontato di esser stato ferito da due magrebini presumibilmente suoi coetanei, fuggiti senza rubargli nulla.

Il 15enne si trova ora all’ospedale Maggiore di Bologna con una prognosi di 20 giorni. Sul posto la polizia Scientifica per i rilievi mentre dei due aggressori, fuggiti subito dopo dall’uscita posteriore della stazione ferroviaria, non ci sono tracce. Con loro avrebbero portato l’arma del delitto. Sul posto, scrive l’Adnkronos, non sono presenti telecamere.

(16 aprile 2025)

