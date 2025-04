Atti di vandalismo e furti alla sede del Quartiere Navile in via Saliceto

“Non arretreremo davanti a questo nuovo grave episodio di vandalismo e furto che ha interessato nella notte la sede del Servizio sociale di comunità di via Saliceto, negli uffici del Quartiere Navile. Il lavoro che stiamo facendo in Bolognina è un lavoro sociale molto importante per la comunità sul welfare e la sicurezza e non ci sono gesti vandalici che ci possano fermare. Ringrazio le persone che lavorano in tutti gli uffici del Comune di Bologna in particolare nel quartiere Navile, per noi la loro sicurezza è una priorità. Una priorità alla quale stiamo lavorando proprio insieme a loro”.

Così l’assessora Matilde Madrid in una nota stampa ricevuta in redazione.

(3 aprile 2025)

