Incendio nella notte a Bologna: trentacinque evacuati

Fiamme in uno stabile di via Vasari a Bologna dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un’incendio scatenato probabilmente da una presa elettrica. Il bilancio è di trentacinque persone evacuate alcune delle quali trasportate in ospedale per accertamenti dopo inalazioni da fumo.

L’incendio in un appartamento al primo piano di un condominio di quattro piani. Impegnati due pronto soccorso cittadini a soccorrere 15 adulti, cinque bambini e un neonato. Nessuno è in pericolo di vita.

(15 marzo 2025)

