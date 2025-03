Maltempo, rimane in vigore fino alle ore 7 di domani sabato 15 marzo l’ordinanza di evacuazione nelle vie già indicate ieri

L’ordinanza di evacuazione delle strade, già previste nell’ordinanza emanata ieri, rimarrà in vigore fino alle ore 7 di domani sabato 15 marzo.

Chi non è in grado di individuare autonomamente alternative praticabili per poter pernottare in luogo sicuro (ad es. ospitalità presso conoscenti/parenti) può telefonare alla centrale radio operativa della Polizia Locale (tel. 051 266626) per essere indirizzato alle strutture di accoglienza appositamente individuate e attrezzate dal Comune. In caso di persone non autosufficienti e/o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, occorrerà segnalarlo alla stessa Polizia Locale, che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza.

E’ stata firmata l’ordinanza che prevede da domani la riapertura di centri sportivi e piscine, cimiteri e mercati. Confermato invece il divieto di permanere nei parchi e giardini cittadini e collinari.

(14 marzo 2025)

