Le memorie di una donna: le parole di Annie Ernaux in scena con Florian Metateatro in “Variazioni Ernaux”

di Redazione Spettacoli

Una biografia sentimentale scandita nelle tre fasi della vita di una donna: sono le parole di Annie Ernaux, a risuonare sulla scena dove tre donne rappresentano le tre fasi della vita, in un dialogo che attraversa il tempo e la memoria. A portare in scena la scrittrice francese vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 2022 è il Florian Metateatro con “Variazioni Ernaux. Je me souviens trois hommes”, diretto da Anna Paola Vellaccio, in scena insieme a Francesca Fava e Arianna Ninchi. L’appuntamento è a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it): venerdì 21 marzo alle ore 21, sabato 22 marzo alle ore 20 e domenica 23 marzo alle ore 17.

“Variazioni Ernaux” è presentato a Bologna nell’ambito della stagione “Decadenza. Vestigia degli anni Venti” di Teatri di Vita, realizzata con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura.

Le tre età di una donna: una donna che ricorda i suoi uomini, attraversando le parole di Annie Ernaux, premio Nobel 2022 “per il coraggio e l’acutezza clinica con cui ha svelato le radici, gli straniamenti e i vincoli collettivi della memoria personale”. Le storie si intrecciano in un unico ambiente: le stanze della memoria. Qui abitano le interpreti, senza mai uscire di scena e costruendo rapporti strettamente legati al dispositivo temporale: la più giovane, cioè la protagonista nel passato, non vede le altre due, che sono il suo futuro; analogamente la mediana non vede la più grande, che invece si relaziona ad entrambe, riesumando dalla memoria la propria storia di donna.

Il lavoro si focalizza su tre libri: La donna gelata (2021), Passione semplice (2013), Il ragazzo (2022). Il risultato è una biografia sentimentale, segreta e tormentata, una sorta di confessione che racconta l’innamoramento congelato nel matrimonio, la dipendenza amorosa di una nuova struggente passione, e la relazione anticonvenzionale con un giovane nella maturità della scrittrice.

Anna Paola Vellaccio è stata in scena a Teatri di Vita in diversi spettacoli (tra cui recentemente ne L’asino di Jon Jesper Halle). A teatro è stata diretta tra gli altri da Claudio Collovà, Giorgio Marini, Enrico Frattaroli, Roberto Latini, Fabrizio Arcuri, Pippo Di Marca, Gianluca Iumiento, Maurizio Scaparro, al cinema da Alex Infascelli e Emidio Greco, in televisione da Donatella Maiorca, in radio da Marco Baliani. Nel 2023 ha ideato e diretto La scuola di Herat in esilio con un gruppo di studentesse afghane dell’Università La Sapienza di Roma.

(15 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata