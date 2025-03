Allerta rossa in Emilia-Romagna. Si attende la piena del Lamone in Romagna

Continua la preoccupazione in Emilia-Romagna, soprattutto nel Bolognese e in Romagna, mentre continuano le piogge e nuovi temporali sono in arrivo. Il presidente della Regione Michele de Pascale: “L’allerta resta massima”. C’è attesa in Romagna per la piena del Lamone. Evacuati i piani bassi delle abitazioni nelle zone già colpite dall’alluvione del 2024. Il ministro Nello Musumeci ha firmato lo stato di mobilitazione straordinaria.

Le scuole restano chiuse in molti Comuni, da Bologna a Imola, da Casalecchio a Medicina e Budrio, ma anche nei centri della Bassa Romagna.

