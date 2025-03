Tram, i prossimi cantieri in partenza sulla Linea Verde: l’11-12 e 13 marzo cominciano i lavori

Sono pronti a partire i nuovi cantieri della Linea Verde che interesseranno, da martedì 11 marzo via Sant’Anna e Byron e da mercoledì 12 marzo il primo tratto di via Bentini dall’intersezione Bentini-Lipparini-Corticella. Giovedì 13 sarà invece il turno di via dei Mille, futuro capolinea della Verde in centro storico.

Le nuove aree cantierizzate si aggiungono, per quanto riguarda la Verde, a quelle già attive nel primo tratto di via di Corticella, nella bretella di congiunzione tra Bentini/Shakespeare e in zona Caserme Rosse, dove i lavori per la realizzazione del sottopasso tranviario hanno tratto un nuovo impulso dall’arrivo dalla Germania di un nuovo escavatore specializzato in fondazioni speciali costruito appositamente per operare con efficacia in contesti urbani, riducendo il rumore.

L’impegno per minimizzare l’impatto sulla vita della città e per ridurre i disagi dei residenti è elevato, sia da parte dell’Amministrazione che dalle imprese operanti, ma la convivenza con cantieri di questa portata è inevitabilmente complessa. A questo proposito, ricordiamo che sarà sempre consentito l’accesso ai passi carrai, salvo temporanee e circoscritte interdizioni per eseguire le lavorazioni prospicienti agli ingressi, che saranno di breve durata e comunicate preventivamente.

Il cantiere di via Sant’Anna

In via Byron e via Sant’Anna il cantiere si insedierà da martedì 11 marzo fino all’intersezione con via Goethe, comportando un restringimento di carreggiata e il mantenimento di una corsia a senso unico da via Shakespeare verso via Bentini. Ne consegue che, durante i lavori, i veicoli in uscita da via Byron avranno l’obbligo di svoltare a sinistra all’incrocio con Sant’Anna. I lavori in questo tratto riguarderanno da subito e contestualmente non solo la riqualificazione dell’asse stradale, ma anche l’effettiva posa della tranvia. In quest’area, in particolare in via Sant’Anna e via Byron, il tram procederà senza linee aeree di contatto e in maniera “promiscua”, condividendo la carreggiata con gli altri veicoli nelle due corsie stradali (mappa in allegato).

Via Bentini

Sempre da mercoledì 12 marzo sarà delimitata l’area dei lavori nel primo tratto di via Bentini, nella porzione compresa tra via Lipparini e via Colombarola, con il seguente impatto sulla viabilità: senso unico di marcia, a margine del cantiere, in direzione periferia con la possibilità di svoltare a sinistra da Bentini in immissione su via di Corticella. Su quest’ultima continuerà ad essere consentito, per il traffico privato, di proseguire anche verso il centro (mappa in allegato).

Via dei Mille

Il nuovo cantiere del centro storico interesserà via dei Mille da piazza dei Martiri a via Indipendenza. A partire da giovedì 13 marzo i lavori occuperanno la parte nord della strada, lasciando una corsia per senso di marcia nella sezione sud della carreggiata. Verrà inoltre apportato un restringimento di carreggiata in via Irnerio, che in prossimità dell’incrocio con via Indipendenza passerà da tre a due corsie, con la possibilità di proseguire diritto o svoltare a destra verso i viali.

Nell’ambito delle rimodulazioni del trasporto pubblico, nella prima parte di via Don Giovanni Minzoni verrà introdotto un capolinea temporaneo. I dettagli sulle deviazioni al trasporto pubblico saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito https://www.tper.it/.

(6 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata