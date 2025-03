Polizia sgomina banda dedita allo spaccio in Bolognina

“Un grande lavoro quello portato avanti in questi giorni dalle donne e gli uomini della Polizia di Stato, che ha smantellato un’organizzazione criminale che controllava lo spaccio nelle strade della Bolognina. Per questo ringraziamo la Questura di Bologna, così come tutte le Forze dell’Ordine, per l’impegno incessante che stanno mettendo per garantire ai cittadini il diritto di vivere la zona in piena sicurezza. Questo è il lavoro che va portato avanti: da un lato il controllo del territorio con l’attività investigativa per disarticolare le organizzazioni criminali che trafficano droga, dall’altro, e su questo siamo in prima linea, organizzarci come comunità per riprenderci gli spazi pubblici e sottrarli alle bande di spacciatori”.

Lo scrivono in una nota stampa il sindaco Matteo Lepore e l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid dopo gli arresti alla Bolognina che hanno permesso di sgominare una banda dedita allo spaccio di stupefacenti: “Con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica” continua e chiude la nota stampa “continueremo a investire sulla Bolognina tutte le nostre forze. Come abbiamo fatto su Piazza XX settembre, passo dopo passo, lo faremo anche in Bolognina, dove proseguirà il nostro lavoro della task force comunale.”

(2 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata