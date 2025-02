Ustica, dichiarazione dell’assessore Daniele Ara

“Gli insulti che Carlo Giovanardi rivolge a Daria Bonfietti e alla memoria di Andrea Purgatori, dalle pagine della testata BolognaToday, sono inaccettabili e offendono tutta la comunità bolognese. Respingiamo ancora una volta il tentativo di riportare a galla una versione della Strage di Ustica infondata e, per fortuna, superata. Con buona pace di Giovanardi la tesi del missile non è sostenuta solo a Bologna – come sostiene -, ma da pronunce giudiziarie, testimonianze di militari e alti esponenti di governo in carica durante la Strage, nonché dal lavoro scrupoloso di storici e giornalisti d’inchiesta, a partire proprio da Andrea Purgatori. Bologna ha già dimostrato di essere una comunità determinata, coesa e tenace nel cercare la verità, lavorare per tramandare la memoria ed esigere giustizia nelle aule dei tribunali. Continuerà a farlo anche per Ustica e ad essere vicina a Daria Bonfietti, ai familiari delle vittime e a quelli di Andrea Purgatori, ai quali oggi rinnoviamo la nostra partecipe solidarietà e vicinanza”.

La nota stampa dell’assessore dopo la dichiarazione di Carlo Giovanardi: ex senatore, ex deputato, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ex ministro che ha speso così tanti anni in politica ad occuparsi di poco, si ricorderà il suo invisibile ministero della Famiglia, che sente probabilmente ancora il bisogno di dire la sua: “Tra le tante cose che ho fatto in vita mia c’è stata quella di riferire in Parlamento, a nome del Governo, sul caso della strage di Ustica. Io ho riferito quello che è stato più volte accertato, e cioè che una bomba ha fatto esplodere l’aereo. Punto. È tutto documentato. Dall’altra parte abbiamo Andrea Purgatori e le sue 34 versioni diverse. L’ultima riguarda gli israeliani, ed è fantascienza. Anche lui, quando è stato querelato, ha confermato che i suoi erano solo scritti fantasiosi. Era una fiction”, così al quotidiano Bologna Today.

La dichiarazione conferma la nota classe del politico per il quale le alluvioni avvengono per colpa delle nutrie, che ora se la prende anche con lo scomparso Andrea Purgatori che non ha più la possibilità di difendersi. Era unico da ministro e rimane unico, il Giovanardi, anche da ex-tutto.

(27 febbraio 2025)

