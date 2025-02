Carnevale a Teatri di Vita con il “Grande ballo in maschera” di Martedì Grasso

Un Carnevale a teatro davvero speciale. È il “Grande ballo in maschera”, un po’ spettacolo teatral-carnascialesco, un po’ festa musicale e un po’ gioco a premi, in programma la sera del Martedì Grasso. Insieme agli attori e attrici, il pubblico partecipa attivamente nel gioco, nella sfilata in maschera e nel ballo. Spettatori e spettatrici, infatti, possono solo assistere oppure esibirsi insieme a Sofia Longhini, Massimo Giordani, Alessio Genchi, Met Decay, Nicolò Collivignarelli, Innocenzo Capriuoli, Michele Balducci e Anas Arqawi. Chi non arriva già truccato e mascherato, potrà usufruire del servizio di trucco. E chi vuole, può anche fare una propria esibizione. Un martedì grasso indimenticabile a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it)martedì 4 marzo alle ore 21 (ma la sala e il trucco aprono alle ore 20), con dj-set al termine.

“Grande ballo in maschera”, per il progetto “Un teatro come casa”, è all’interno della stagione teatrale “Decadenza”, realizzata con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura.

Teatri di Vita

Centro di Produzione Teatrale

via Emilia Ponente 485 – 40132 Bologna – Italia

tel & fax (+39) 051 6199900

https://www.teatridivita.it

(25 febbraio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata