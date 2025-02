Meteo, continua il monitoraggio del Centro Operativo Comunale

Il COC, riunitosi nuovamente a seguito del nuovo bollettino di monitoraggio della Regione che prevede che le precipitazioni, seppure deboli-moderate, continueranno anche durante le prossime ore, ha deciso di proseguire il monitoraggio del territorio.

Da questa mattina vengono monitorati fiumi, zone vicine ai torrenti sia in città che zona collinare, grazie alle pattuglie di Polizia locale, alla Protezione civile e ai volontari, al settore Manutenzione strade e attraverso videocamere e idrometri che misurano in tempo reale l’andamento dei fiumi. Sono state inoltre monitorate nel corso della giornata le griglie, in particolare quella del Ravone.

Inoltre, durante un monitoraggio da parte dell’Unità di Strada per verificare che non ci fossero persone sulle aree di lungo fiume, è stata fatta allontanare una persona che si trovava nei pressi del fiume Savena. Fino ad ora non sono state riscontrate particolari criticità ma si proseguirà con le attività sui punti maggiormente sensibili.

(14 febbraio 2025)

