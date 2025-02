Corteo della Rete dei Patrioti si introduce abusivamente a Palazzo d’Accursio per deporre corona per commemorare le Foibe

“Inaccettabile quanto accaduto questa sera. La Rete dei Patrioti, la stessa della marcia fuori dalla Stazione 2 Agosto di novembre scorso, nel corso della marcia organizzata a Bologna per commemorare le Foibe si è introdotta senza autorizzazione a Palazzo d’Accursio, già chiuso, per deporre una corona commemorativa per il Giorno del Ricordo senza alcun accordo con la nostra amministrazione”, lo scrive una nota stampa di Matteo Lepore, Sindaco di Bologna.

“Da quanto apprendiamo sul posto erano presenti con il ruolo di facilitatori diversi esponenti di Fratelli d’Italia, dal deputato Bignami, all’europarlamentare Cavedagna, al consigliere regionale Sassone, insieme alla consigliera comunale Zuntini. Quest’ultima si è resa in particolare responsabile di un atto a mio avviso grave. Ha chiesto alla Polizia Locale di entrare a Palazzo d’Accursio dall’ingresso riservato al personale politico e amministrativo, e con uno stratagemma ha fatto introdurre il corteo del Patrioti a Palazzo per deporre la corona, in modo abusivo e in sfregio del minimo rispetto per quel luogo. Gli esponenti di Fratelli d’Italia dovranno spiegare il perché della loro presenza e del ruolo di facilitatori dell’estrema destra. Chiederemo conto di questo oltraggio e sporgeremo denuncia per l’accaduto. A quanto pare, l’estrema destra continua a desiderare e provare ebbrezza per gesta del ventennio passate alla storia. Preoccupante tutto ciò”, così chiude la nota del Sindaco di Bologna.

(9 febbraio 2025)

