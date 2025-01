Treni. Bologna-Prato, fino al 23 gennaio abbonamenti scontati del 10% per i pendolari della linea ferroviaria

I pendolari che utilizzano la linea ferroviaria Bologna-Prato e che nei mesi di giugno e luglio 2024 hanno utilizzato il servizio autosostitutivo (anche in combinazione con il treno) durante il periodo di interruzione dovuto ai lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, possono ora richiedere una riduzione del 10% del costo sostenuto per l’acquisto degli abbonamenti.

L’agevolazione ha il duplice scopo di compensare, almeno in parte, i disagi che i lavori hanno comportato per i pendolari e di incentivare e promuovere la scelta di mezzi di trasporto sostenibili. La richiesta va presentata, esclusivamente online, entro le 14 del 23 gennaio.

Sono ammessi all’incentivo gli abbonamenti con le seguenti date di inizio validità: per i mensili dal 1/06/2024 a 1/08/2024; per gli annuali da 1/09/2023 a 1/08/2024. Per maggiori informazioni e compilare il modulo online per richiedere l’incentivo è necessario collegarsi a questa pagina.

(13 gennaio 2025)

