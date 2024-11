Manifestazione dei Patrioti, nota dell’Amministrazione comunale

In riferimento alla manifestazione svoltasi sabato 9 novembre in piazza XX Settembre, il Gabinetto del Sindaco, in quanto ufficio responsabile della vigilanza sul rispetto delle norme regolamentari poste a tutela dell’emblema comunale, ha rilevato dalle immagini apparse sui media una violazione del vigente regolamento comunale recante “Disposizioni concernenti l’utilizzo del simbolo e dei marchi del Comune di Bologna”.

Uno degli striscioni utilizzati dai manifestanti, infatti, riportava l’emblema del Comune di Bologna in violazione dell’art.4 del citato regolamento che prevede la possibilità di utilizzare il simbolo unicamente per iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale o dalla medesima patrocinate. L’amministrazione attiverà dunque la procedura prevista dall’art. 17 della L.689/81 e dall’art. 7 del D.legs. 267/2000 e contesterà l’illecito amministrativo e relativa sanzione agli organizzatori della manifestazione.

“Questa è la prima di una serie di azioni – spiega la Capo di Gabinetto Matilde Madrid – che l’amministrazione intende intraprendere verso un utilizzo dell’emblema comunale che, oltre a non essere autorizzato, è anche lesivo dell’immagine del Comune di Bologna che, come recita lo Statuto, “orienta la propria azione al fine di contribuire all’attuazione dei principi della Costituzione Italiana, nata dalla Resistenza”.

(12 novembre 2024)

